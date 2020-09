Mag oud-hoteliergezin na verbod alsnog in eigen huis bij hotel Oranjeoord in Hoog Soeren wonen?

Na een jarenlang conflict mag de voormalige eigenaresse - familie Van Leeuwen - niet in haar eigen huis naast hotel Oranjeoord in Hoog Soeren wonen. In maart 2019 werd daar definitief over beslist. Maar daarmee is het boek niet dicht, sterker: er is weer overleg tussen de huidige eigenaar van het hotel en de familie Van Leeuwen. Dat zei de Apeldoornse gemeentewoordvoerster vandaag bij de Raad van State.

Het hotel is tegen de bewoning van de bedrijfswoning, omdat die het bedrijf milieu- en andere bedrijfsbeperkingen kan opleveren. Dat de woning nog steeds in bezit is van de familie Van Leeuwen komt door de gesplitste verkoop van hotel en woning in 2006. Sindsdien wordt er gesteggeld over het gebruik van de bedrijfswoning.

Dwangsom

In 2018 legde de gemeente Apeldoorn de familie Van Leeuwen een dwangsom op van maximaal 45.000 euro, waartegen de familie bij de Raad van State in hoger beroep ging. Van Leeuwen koos wel eieren voor haar geld en verhuisde naar elders om te voorkomen dat de dwangsommeter ging tikken. Toch wil Van Leeuwen in de woning naast het hotel terugkeren. Daarover lopen nu gesprekken tussen de familie en het hotel.

Vergunning

Of daar wat uitkomt kon de gemeentewoordvoerster ook niet vertellen tijdens de rechtszaak in Den Haag. Want zowel Van Leeuwen als de hoteleigenaren waren niet aanwezig. De kans dat de Raad de dwangsom zal afschieten lijkt dan ook niet zo groot. Van Leeuwen zal er ook niet zoveel last van hebben zolang zij niet in de bedrijfswoning trekt.

Later dit jaar zal duidelijk worden of Van Leeuwen alsnog een woonvergunning voor de woning bij het hotel kan krijgen. De uitspraak volgt binnen enkele weken.