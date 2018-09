Makelaar kritisch over plan sociale bouw in Apeldoorn

De PvdA gaat donderdagavond aan de rest van de lokale politiek voorstellen om voortaan in elk bouwproject in Apeldoorn 40 procent sociale woningbouw te eisen: woningen met een huur tot 710 euro per maand of koopprijs van maximaal 175.000 euro. 50 procent zou middencategorie moeten zijn (huur tot 950 euro of koopprijs maximaal 275.000 euro), 10 procent woningen met hogere huren of prijzen. Nu is 35 procent van de totale woningbouw in Apeldoorn sociaal en 45 procent midden, zonder dat élk project daar aan moet voldoen.



Winst

Er is zeker iets voor te zeggen om meer oog te hebben voor starters en de lagere en middelste categorieën van de woningmarkt, stelt Huibers. Ontwikkelaars bouwen graag duurdere woningen omdat daar meer winst op zit.

Maar een vaste verdeelsleutel voor elk bouwproject opleggen kan voor de koopsector remmend werken, vreest de makelaar. De krappe woningmarkt vraagt nu om bouwen op hoog tempo, schetst Huibers: elke extra regel zal dat in de weg zitten.

Scheef

Als de nieuwe verdeelsleutel er komt, moeten wat de NVM-woordvoerder betreft in elk geval de grenzen voor koop anders. In het tweede kwartaal dit jaar gingen koopwoningen in Apeldoorn al voor gemiddeld 264.000 euro van de hand. In het plan van de PvdA is alles boven 275.000 euro duur. ,,Dat zou betekenen dat je maar 10 procent gaat bouwen boven wat nu ongeveer gemiddeld is. Dat is een scheve verhouding.'' Er zullen dan bijvoorbeeld nog maar weinig tweekappers komen.

Rijtjeswoning