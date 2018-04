Makelaars: tekort aan koopwoningen Apeldoorn drijft de prijzen op

Het aantal woningen dat in Apeldoorn te koop staat, is vorig kwartaal nog verder gezakt. Het bedraagt nu minder dan de helft van het aantal in 2012. Met minder keus voor woningzoekenden ontstaat een echte verkopersmarkt. En dus zullen de prijzen verder stijgen, voorspelt makelaarsgroep Dynamis.

Nadat overkoepelende makelaarsorganisatie NVM onlangs al meldde dat de druk op de woningmarkt groot blijft, komt Dynamis nu met aanvullende informatie. Deze organisatie, in Apeldoorn vertegenwoordigd door Rodenburg Makelaars, concludeert dat het grootste knelpunt zich rond twee-onder-een-kapwoningen bevindt. Daarvan werden er in het eerste kwartaal van dit jaar evenveel verkocht, als er aan het eind van dat kwartaal te koop stonden. Die verhouding zegt iets over de spanning op de markt. De vraag is groter dan het aanbod, stelt Dynamis, en dat geldt voor de Apeldoornse woningmarkt in het algemeen.

Te weinig duurdere appartementen



Makelaar Alexander Dekker van Rodenburg ziet dat er bijvoorbeeld ook bij de duurdere appartementen 'absoluut te weinig aanbod' is. ,,De afgelopen jaren zijn er nauwelijks (grote) appartementen gebouwd en er zijn nu zeker kopers voor dit type in de markt.''

Afgelopen jaar zakte het aanbod in Apeldoorn met 21 procent naar nu rond de 1.000 woningen die te koop staan. Daarvan is zo'n 15 procent nieuwbouw.

De druk in Apeldoorn is nog steeds wel lager dan het Nederlands gemiddelde, aldus Dynamis. Dat geldt ook voor het tempo waarmee de prijzen stijgen. Maar die stijging houdt nog wel aan, is de inschatting.

Overloop uit de randstad