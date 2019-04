Makkelijk je woning verhuren aan dakloze zit er niet in in Apeldoorn

ChristenUnie stelt dat er in de regio Apeldoorn een tekort is aan woonruimte voor economisch daklozen. Daarmee doelt de partij op mensen die zonder onderkomen zijn komen te zitten, zonder dat er sprake is van psychische- of verslavingsproblematiek. DTZ (Dak- en Thuislozen Zorg) Apeldoorn heeft tijdelijke woonruimte voor deze groep, maar de animo voor die voorziening is veel groter dan de acht beschikbare plekken, zo vertelde de organisatie onlangs in deze krant.