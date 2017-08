Malkenschoten op zoek naar beste dieren voor kinderboerderij

Kinderparadijs Malkenschoten in Apeldoorn krijgt in de toekomst wellicht weer meer diersoorten. Mogelijk zelfs dieren waarvoor alsnog een dierentuinvergunning nodig is. Al zullen dat vermoedelijk geen opvallende exotische soorten zijn. Een grondig onderzoek moet uitwijzen wat de juiste koers is.

Eerder deze zomer werd bekend dat de kinderboerderij 37 diersoorten weg moet doen. Nu zijn er 47 soorten die in de categorie 'wilde dieren' vallen. Voor een dergelijk aantal is een dierentuinvergunning nodig. Een inspectiedienst van de rijksoverheid heeft enige tijd geleden besloten dat Malkenschoten daar nu niet voor in aanmerking komt. En dus rest er niets dan het aantal wilde soorten terug te brengen naar tien.

Accres

Het is mogelijk dat de dierentuinvergunning alsnog wordt aangevraagd. Accres, het bedrijf dat Malkenschoten beheert, gaat de komende tijd een visie op papier zetten voor het park. De gemeente kijkt mee en adviseert waar dat gewenst of nodig is, melden burgemeester en wethouders nu. Ze schrijven dat in antwoord op vragen van de SGP, die het terugbrengen van het aantal diersoorten betreurt.

Nederlandse boerderij

De insteek van Accres is de Nederlandse boerderij als centraal thema in te stellen voor Malkenschoten. Daar lijken dieren als nandoe's en alpaca's minder bij te passen. Dat soort dieren waren er de afgelopen jaren wel in het park aan de Dubbelbeek.

'Wilde' dieren