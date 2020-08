Man (20) opgepakt voor rol in schietpartij Apeldoorn

Scooterrij­der klapt midden in nacht op wagen van slapende trucker langs A50

10:03 Een slapende vrachtwagenchauffeur is in de nacht van woensdag op donderdag wakker geschrokken door een ferme klap tegen zijn wagen. Op de parkeerplaats bij Mendel in Beekbergen bleek een scooterrijder tegen zijn truck aan te zijn gereden.