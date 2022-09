Man (22) reed in op politieauto en bespuugde agent bij Apeldoorn: celstraf en tbs

Gedoogd boerenspan­doek na paar uur gesloopt in Twello: ‘Agressie bij zo’n ludieke actie schrik je van’

Een spandoek voor het boerenprotest dat maandagnacht in Twello is opgehangen, is na een paar uur al kapotgesneden. Boeren en sympathisanten zetten de hooibalen met daartussen een doek maandagavond neer als protest tegen de stikstofmaatregelen, met toestemming van de gemeente. ,,Dat zo’n ludieke actie zo’n agressie oproept, daar schrik je wel van.”

