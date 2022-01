Man (23) die ontdekte dat vriendin vreemdging met broer, gaat vanuit de cel direct naar opvang For Your Care

Een gevangenisstraf van 232 dagen, waarvan 120 voorwaardelijk. Plus een hele serie voorwaarden, waaronder een contact- en locatieverbod. En na het uitzitten van het onvoorwaardelijk deel, direct door naar For Your Care, een vorm van beschermd wonen. Plus een behandeling bij Kairos. Die straf legde de meervoudige strafkamer van de rechtbank op aan een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats voor zij n gedrag op 2 september vorig jaar in Apeldoorn.