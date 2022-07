Man (26) die Apeldoorner met ‘zombie killer machete’ stak, moet jaren cel in: Slachtoffer overleefde het net

MET VIDEO EN UPDATE Man met steekwond aangetrof­fen naast auto in Apeldoorn, verdachte opgepakt

De politie heeft een verdachte aangehouden in verband met een steekpartij in Apeldoorn. Daarbij is een man zwaargewond geraakt. Het slachtoffer lag naast zijn auto met een steekwond aan zijn hoofd. Het incident gebeurde gisteravond rond elf uur op de kruising Burgersveld-Schoutenveld in de Maten.

11:19