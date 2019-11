Man (28) uit Westervoort stak taxichauffeur in Beekbergen ‘met zijn eigen mes’

Een 28-jarige man uit Westervoort, die ervan wordt verdacht dat hij op 9 juni in Beekbergen een taxichauffeur heeft neergestoken, claimt dat zijn actie het gevolg was van een ‘paniekaanval’.

,,Het ging om een uit de hand gelopen ruzie’’, verklaarde Westervoorter vanmiddag in de rechtbank in Zutphen. ,,Hij pakte een mes, dat mes heb ik vervolgens gepakt en daarmee heb ik gestoken. Het was een paniekaanval. Het is niet goed te praten, maar ik moest hem van me afhouden.”

De steekpartij in Beekbergen vond plaats even voor 19.00 uur in de buurt van de kruising van de Dorpstraat en de J. van Schaffelaarweg. De verdachte wilde naar Arnhem maar had onvoldoende geld bij zich. Hij wilde pinnen maar dat lukte niet. Eenmaal terug in de auto ontstond er een ruzie. Vervolgens werd de taxichauffeur van het Apeldoornse taxibedrijf Het Loo enkele malen in zijn schouder en arm gestoken.

Oplichting

Het Openbaar Ministerie heeft de verdachte poging tot doodslag ten laste gelegd. Daarnaast wordt de man ook verdacht van een poging tot oplichting: hij zou met valse salarisstroken geprobeerd hebben een lening af te sluiten. Ook zou hij een man in Westervoort hebben bedreigd, dat zou gaan om de ex van de vriendin van verdachte. De verdachte heeft een fors strafblad en zit inmiddels bijna een half jaar in voorarrest.