Man (30) die Apeldoorn teisterde met reeks overvallen bekent: ‘Ik wilde gepakt worden’

Een week lang was Apeldoorn vorig jaar zomer in de ban van gewapende overvallen. Vijf keer drong de 30-jarige X. van der W. in korte tijd winkels als Wibra, Kruidvat en Trekpleister binnen en bedreigde hij het winkelpersoneel. ,,Het lukte niet om de goede keuze te maken en weg te gaan, ik heb me laten leiden door de zucht naar drugs’’, verklaarde Van der W. donderdag tegenover de rechters in Zutphen.

De Big Bazar aan de Mariastraat was op 13 juni vorig jaar het eerste doelwit in de reeks, maar die overval mislukte. Van der W. komt de winkel binnen met een, naar eigen zeggen luchtdrukwapen, maar de caissière is scherp en drukt direct de overvallenknop in. ,,Dat zag ik, ik schrok en ben weggaan.’’ Een paar uur later volgt een tweede poging, die wel lukt. Bij het Kruidvat aan de Hofstraat maakt Van der W. 300 euro buit. Op 16 juni is de Wibra aan de Adelaarslaan het volgende doelwit. Op klaarlichte dag, tijdens de braderie, bedreigt hij een winkelmedewerker. Die probeert hem nog tegen te houden door meerdere malen te zeggen: ‘meneer doe het niet’. Met 170 euro gaat hij er vandoor. Op 18 juni is wederom een Kruidvat aan de beurt, goed voor een buit van 344 euro. Op 22 juni slaat Van der W. zijn grootste slag, bij een overval op Trekpleister aan het Mercatorplein maakt hij 537 euro buit.

Verslaving

Op de vraag van de rechter wat hij met het buitgemaakte geld deed, had Van der W. maar één antwoord. ,,Drugs. Ik wilde zo min mogelijk verspillen aan eten of andere dingen. Alles ging naar de drugs.’’ Die enorme afhankelijkheid en drang naar drugs loopt als een rode draad door het leven van Van der W., blijkt tijdens de zitting. Een problematische jeugd en een diepgewortelde verslaving kan Van der W., ondanks langdurige hulp, niet de baas blijven.

Kliniek

Kort voor de eerste overval in Apeldoorn, vertrekt Van der W. uit de kliniek waar hij op dat moment verblijft. Hij stond op het punt om naar een begeleid wonen traject te gaan, maar dat ging op het laatste moment niet door. ,,Ik was bang dat ik zomaar op straat zou komen. Ik ben weg gegaan, met het idee om me daarna bij de reclassering te melden. Ik dacht, ik kan beter mijn voorwaardelijke straf in de gevangenis uitzitten. De gevangenis voelt veilig voor mij.’’ Het contact met de reclassering komt niet tot stand, Van der W. komt bij een oud bekende uit de kliniek in Apeldoorn terecht.

Strafeis

,,We gebruikten samen drugs, daar wilde hij geld voor hebben. Ik moest die overvallen van hem doen, hij stond altijd op de uitkijk.’’ De officier van justitie trekt de rol van de oude bekende in twijfel. Volgens haar is er voldoende bewijs dat Van der W. de overvallen pleegde. Zij vraagt de rechters Van der W. een gevangenisstraf van vier jaar op te leggen, en daarnaast tbs met dwangverpleging.

De tbs met dwangverpleging is ook waar Van der W. op hoopt. ,,Ik wilde ook gepakt worden. Ik deed de overvallen nooit met vermomming. Uiteindelijk ben ik naar mijn moeder gegaan, daarna heb ik me aangegeven bij de politie. Ik heb hulp nodig en ik ben er niet trots op wat ik heb gedaan. Ik weet wat ik de slachtoffers heb aangedaan, daar bied ik mijn excuses voor aan.’’

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.