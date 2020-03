Man (33) uit Heerde vanwege onderzoek naar DNA langer vast voor steekpartij na autokraak in Apeldoorn

video Burgemees­ter: ‘Wilp nog een zondag ontruimen voor oorlogsbom was eigenlijk geen optie’

11:35 Het onschadelijk maken van de oorlogsbom langs de snelweg A1 verliep dit weekend moeizaam. De ontstekers uit de bom verwijderen was voor de bomexperts lastiger dan verwacht. Het zorgde voor spanning bij burgemeester Jos Penninx. Als de operatie voortijdig gestopt was, had Wilp aankomend weekend nog een dag ontruimd moeten worden.