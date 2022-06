Man (42) uit De Krim stalkte en bedreigde ex-vrouw en haar familie: ‘Als je morgen niet komt, gaat het mis’

Met een vuurwapen achter zijn broeksband werd op 1 februari een 42-jarige man in De Krim aangehouden door een arrestatieteam. Kort ervoor had hij op zijn Facebook-account een afbeelding geplaatst van een wapen. Ook had zijn ex een dag eerder een alarmerend bericht gestuurd. ,,Als je morgen niet bij mij komt dan gaat het mis hoor’’, had W.E. geschreven.