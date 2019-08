Man (44) opgepakt voor brand bij Leger des Heils in Beekbergen

In eerste instantie werd gesproken over twee mensen die werden vermist. In het gebouw was een bijeenkomst aan de gang en het was lange tijd niet duidelijk of iedereen naar buiten was gekomen. Nadat de brandweer het pand had doorzocht kon worden vastgesteld dat er geen slachtoffers waren. Laat op de avond bleek dat de twee mensen die gezocht werden, in goede gezondheid elders waren aangetroffen. Eén persoon was intussen al naar het ziekenhuis gebracht vanwege ingeademde rook.