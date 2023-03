Man (51) opgepakt voor dood Sylvia uit Apeldoorn

updateEen 51-jarige man uit Uithoorn is vanochtend opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van Sylvia Steunenberg uit Apeldoorn. Haar lichaam werd donderdag gevonden in een bos bij Wenum-Wiesel. De man is aangehouden in een huis in Rhenen en is een bekende van Steunenberg.