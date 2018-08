Man (63) mishandeld op Apeldoornse woonboulevard

Op de Woonboulevard aan het Rietveld in Apeldoorn is een 63-jarige man uit Apeldoorn slachtoffer geworden van een zware mishandeling. Hij liep daarbij een gebroken heup, schaafwonden en blauwe plekken op.

De politie is op zoek naar getuigen van de mishandeling, die al op 14 juli werd gepleegd. Een man is aan de achterkant van de woonboulevard, bij de spoorlijn, door een man op een scooter belaagd en mishandeld. Dit gebeurde tussen 20.00 uur en 20.04 uur, meldt de politie via Facebook.

Het zou gaan om een man van rond de dertig jaar oud, met een blanke huidskleur, normaal postuur, donkerblond haar en rond 180 centimeter lang. Hij reed op een groene en metalic kleur bromfiets rond, zonder helm.

,,De reden dat het zo laat pas bij de recherche is terechtgekomen, is omdat pas later bekend werd dat het om een zware mishandeling ging in plaats van om een 'eenvoudige' mishandeling. Toen het in het ziekenhuis bekend werd, is het ook bij de recherche terechtgekomen'', laat een rechercheur van het Apeldoornse politieteam via Facebook weten. ,,Daarna hebben we buurtonderzoek gedaan, camerabeelden bekeken en met getuigen gesproken. Maar dan nog is het te lang blijven liggen.''