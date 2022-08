Man die ‘al weken’ in appartement in Apeldoorn lag is natuurlijke dood gestorven: ‘Idee is wel gek’

UPDATEIn een appartementencomplex aan de Nieuwstraat in Apeldoorn is zondagavond een overleden man aangetroffen. Onderzoek wijst uit dat de man een natuurlijke dood is gestorven.

Buurtbewoners belden de politie vanwege een onverdraaglijke stank die al enige tijd in het appartementencomplex hing. Vier politieauto’s met agenten en de brandweer kwamen op de melding af. ,,De brandweer was gealarmeerd om de woning te betreden’’, lichtte officier van dienst Henk Slagter zondagavond toe. ,,in de woning troffen de brandweerlieden een overleden persoon aan. Zijn lichaam was in een zodanige staat dat we denken dat hij er al weken lag.”

De recherche en de Forensische Opsporingsdienst deden vervolgens urenlang onderzoek. Daaruit kwam naar voren dat de man een natuurlijke dood is gestorven. Maandagochtend is de rust in het appartementencomplex weergekeerd. Bewoners zijn niet thuis of laten weten geen trek te hebben in een reactie.

Quote Vorige week maandag­avond kwam ik terug van vakantie en dinsdagmid­dag rook ik een aparte geur die ik niet kon plaatsen Buurtbewoner

Een jongeman die tegen half tien voor een boodschap de deur uitgaat, wil zijn verhaal wél doen. ,,Ik woonde op dezelfde verdieping. Vorige week maandagavond kwam ik terug van vakantie en dinsdagmiddag rook ik een aparte geur die ik niet kon plaatsen. Maar de rest van de week rook ik het niet meer. Het bezoek dat ik vrijdagavond had ook niet. Gisteravond was er opeens een hoop commotie. Ik dacht dat er werd ingebroken, maar het bleek de politie te zijn.’’

Toen duidelijk werd waarom de agenten ter plaatse waren, was dat voor hem een vreemde gewaarwording. ,,Dat iemand daar zolang heeft gelegen is wel een gek idee. Ik weet niet goed hoe ik het moet omschrijven. Zelf kende ik die man eerlijk gezegd niet. Ik woon hier nog maar een paar maanden en kom sowieso weinig mensen tegen op de gang. Van anderen begrepen ik dat hij een vriendelijke man was, maar erg op zichzelf.’’