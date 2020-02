Man die mogelijk al twee weken in appartement Apeldoorn lag, stierf natuurlijke dood

UpdateDe dode man die vanmiddag werd gevonden in een appartementencomplex aan de Kalverstraat in Apeldoorn blijkt een natuurlijke dood te zijn gestorven. Dat heeft de politie Oost-Nederland bevestigd. Het lichaam heeft vermoedelijk meerdere dagen in een woning in een appartementencomplex gelegen. Buren denken dat het om de bewoner gaat: een man van in de zestig, die op zichzelf leefde.

Rond 15 uur vanmiddag meldden twee politieauto's zich bij het appartementencomplex, nadat buurtbewoners hadden geklaagd over stankoverlast. Die kwam onder meer via de meterkast een aantal woningen binnen. ,,Ik dacht eerst aan lekkage”, vertelt een bewoonster.

Klachten over de stank waren er al meerdere dagen. Na de alarmering werd vanmiddag de deur van een woning op de derde etage opengebroken. Binnen werd een levenloos lichaam gevonden. Er wordt nu onderzoek gedaan. In de woning zwermden volgens getuigen vliegen achter het raam.

Volledig scherm Na klachten over stankoverlast kwam de politie ter plaatse. © Luciano de Graaf

Scootmobiel

Bewoners van het appartementencomplex vertellen dat in de bewuste woning een man leefde die geen contact had met zijn buren. ,,Hij kwam één keer per maand naar buiten, dan ging hij met de scootmobiel naar de Hema.” Uit hetgeen buren wel weten, ontstaat het beeld dat de man niet goed voor zichzelf zorgde.

Onderbuurvrouw Anita Mohan was naar eigen zeggen de enige in het gebouw die echt contact met de man had. Hij klopte wel eens bij haar aan voor hulp, bijvoorbeeld bij correspondentie met instanties. Maar zelfs zij weet weinig over hem. ,,Ik heb wel eens gehoord dat hij familie had in Rotterdam; hij zou een zoon of zoons hebben, maar dat weet ik niet zeker. Mij noemde hij nooit bij mijn naam. Dan zei hij ‘hallo mevrouw met de twee hondjes’.”

De man zou zeer sober leven, of hebben geleefd. Zelfs zonder gas en elektriciteit; alleen met wateraansluiting. ,,Hij had zo ongeveer alleen een stoel en een radio, op een kale vloer.” Mohan had haar bovenbuurman al zo’n twee weken niet meer gezien.

Natuurlijke dood