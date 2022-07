Man gewond bij val van steiger bij woning in Apeldoorn

De gevaren van zwemmen in open water: dit moet je doen als je in de problemen komt

Meerdere verdrinkingsdoden in Oost-Nederland in korte tijd en alle keren ging het mis in open water. Veel mensen zoeken er deze zomer verkoeling, maar dat is niet zonder gevaar. Wij zetten de valkuilen voor je op een rijtje en geven tips wat je wel en vooral niet moet doen als je toch in de problemen komt.

27 juli