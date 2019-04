Man gewond na steekpartij in Apeldoorn

Kaart Hoe scoort de parkeerga­ra­ge bij jou in de buurt? Bekijk het op onze kaart

7:00 Hoe goed is de overdekte parkeergarage bij jou in de buurt? Om dat te beoordelen testte de Stentor 19 parkeergarages in Oost-Nederland. Van een gruwelgarage in Apeldoorn en een schademaker in Deventer tot een regelrecht pareltje in Harderwijk. De algehele conclusie? Er is werk aan de winkel. Bekijk op onze kaart hoe de parkeergarage bij jou in de buurt scoort.