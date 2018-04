Man in Apeldoorn beroofd van mobieltje

Mogelijk slachtoffer wil contactverbod vermeende Apeldoornse loverboy

20:00 Een contact- en een straatverbod was vanochtend de inzet van een kort geding in de rechtbank in Zutphen. Het is volgens de advocaat van een Apeldoorns meisje de enige manier voor haar cliënte om tot rust te komen en de beslissing te nemen om aangifte te doen tegen de Apeldoornse man die haar lastigvalt.