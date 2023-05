Man in badjas voorkomt erger met kwieke blusactie in Apeldoorn

zaalvoetbal Doek valt, zaalvoet­bal­lers AGOVV gelaten richting eerste divisie: ‘We dachten: ‘dat doen we wel even’’

Het slechtst denkbare scenario voltrok zich. Door het verlies tegen HV/Veerhuys en een gelijkspel van concurrent Texel’94 in Den Haag is het doek gevallen voor de zaalvoetballers van AGOVV. Degradatie uit de hoogste speelklasse is een feit.