Man krijgt schoppen tegen hoofd in Apeldoorns park

Eis: Tbs en 8 jaar cel voor verdachte doodslag Sam Pieters uit Twello

15:41 Justitie heeft vandaag 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Raymond L. (37), de man die er van wordt verdacht de in Twello alom bekende Sam Pieters te hebben doodgeslagen met een bierflesje. Ook werd bij de rechtbank in Zutphen bekend dat L. eerder al eens tot tbs veroordeeld is.