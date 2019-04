Man krijgt vuurwapen op zijn hoofd gericht tijdens beroving in Apeldoorn

Jouw regionieuws gemist? Gemist? Baby geboren langs N50 bij Kampen en ‘King Kong’ op het stadhuis in Apeldoorn

10:00 Een Duitse vrouw heeft woensdag op een parkeerplaats langs de N50 bij Kampen een kindje op de wereld gezet. De vrouw zat met haar man en zoontje in de auto toen haar bevalling ineens op gang kwam. Na de bevalling werd ze overgebracht naar Isala in Zwolle. Het Duitse gezin moet op een later moment wel terug naar Kampen om aangifte te doen. Dit was één van de meest opvallende berichten van afgelopen week. Een overzicht van de meest opmerkelijke verhalen van afgelopen week: