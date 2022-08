Man ligt weken dood in appartement in Apeldoorn

‘Snackbord’ in ziekenhuis Apeldoorn schiet Ellen in verkeerde keelgat: ‘Ik raakte een gevoelige snaar’

Snackschotel: patat met salade en keuze uit frikandel, kroket, kaassoufflé. Of patat met salade en een schnitzel. Hebben we het hier over het menu van een snackbar? Nee, over het bezoekersrestaurant van Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn. Voedingscoach Ellen Luttikhuis wist niet wat ze zag toen ze er onlangs een kopje thee wilde halen. ,,Waarom?’’

26 augustus