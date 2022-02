Man maakt amok bij woning in Apeldoorn en krijgt er flink van langs met de wapenstok

Apeldoorn zet streep door omstreden fietssnel­weg; Epe legt zich er niet bij neer

Jarenlang is er over gesproken. Met het einde in zicht zet de gemeente Apeldoorn alsnog een streep door de omstreden fietssnelweg F50 naar Epe. Dat is althans wat wethouder Wim Willems ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad. Zijn Eper collega Erik Visser reageert vol onbegrip en roep de Apeldoornse raad op om zich daartegen te keren.

6:03