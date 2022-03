Man mishandeld na voetbalwedstrijd Vitesse, twee jongens (17) uit Apeldoorn opgepakt

Politiehe­li­kop­ter in Apeldoorn ingezet bij zoektocht naar man die bij ruzie dreigde met vuurwapen

De politiehelikopter, die zondagavond de gemoederen in de Apeldoornse wijk de Maten bezig hield, was ingezet bij de zoektocht naar een man die met een vuurwapen gedreigd had in Zevenhuizen. Uiteindelijk werd de man niet gevonden, maar de politie weet naar wie ze op zoek is.

7 maart