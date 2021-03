Man mishandelt politieagent bij verkeerscontrole in Apeldoorn

Keolis ‘mag meedoen’ aan nieuwe aanbeste­ding voor openbaar vervoer

24 maart Keolis mag gewoon meedoen aan de nieuwe aanbesteding voor het openbaar vervoer in IJssel-Vecht. De Deventer vervoerder kwam in opspraak omdat het bedrijf had gesjoemeld bij de vorige aanbestedingsprocedure. Volgens concessiemanager René Nekkers van Keolis heeft het concern afgelopen maanden alles gedaan om het vertrouwen te herstellen.