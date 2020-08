Man neergestoken in Apeldoorn voor ogen van terrasbezoekers, politie zet deel Oranjepark af

Na aanslag met bloempot vluchten Martijn en Miranda uit flat in Apeldoorn (en nu zijn ze blut)

10:24 Het bizarre bloempotincident bij de flat aan de Aristotelesstraat in Apeldoorn heeft een dito wending gekregen. Slachtoffer Miranda van Kempen en haar man Martijn gaan er weg. Omdat al hun spaargeld in hun huidige huurwoning zit, kunnen ze alleen geen cent meer in hun nieuwe huis steken. Daarom zijn ze een crowdfundingsactie gestart.