Man op de vlucht na woninginbraak in Apeldoorn

Mitchell (20) bekent rol bij brandaan­sla­gen Zwolle en Ermelo: ‘Ingepalmd door anderen’

Bij een bedrijfspand in Zwolle was het raak, terwijl het bij een bedrijf in Ermelo bleef bij een mislukte poging. De 20-jarige Mitchell K. uit Apeldoorn geeft toe dat hij betrokken was bij de twee brandstichtingen. Maar wat zit erachter? De recherche doet nog volop onderzoek naar twee medeverdachten die ‘Mitchell hebben ingepalmd’.