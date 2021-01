Man op fiets aangereden: automobilist gaat ervandoor in Apeldoorn

Wilma (64) uit Apeldoorn, wie kent haar niet. Als verzorgen­de kwam ze vijftig jaar lang in vele hui­zen

14 januari Welk huis in de gemeente Apeldoorn heeft Wilma niet gezien? Vijftig jaar lang trok ze als verzorgende van deur tot deur. Vijftig jaar lang via dezelfde thuiszorgorganisatie, al veranderde die door fusies meermaals van naam. Hoe bijzonder. ,,Het ging vanzelf. Positiviteit en humor houden me op de been.’’