Man opgepakt na inval in pand voor betrokkenheid schietpartij Apeldoorn

Oud-spe­ler AGOVV Johan Pater (38) in coma na hartaanval

11 december Johan Pater (38) ligt in coma. De oud-voetballer van onder meer PSV, Telstar en AGOVV is begin vorige week ‘wegens omstandigheden’ in het ziekenhuis opgenomen en kreeg daar vervolgens een hartaanval. Sindsdien ligt Pater in coma.