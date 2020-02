Man overleden: schulden Annelie uit Apeldoorn lopen fors op

Ze leidde een min of meer luxe, zorgeloos leventje. Net als haar inmiddels 28-jarige, inwonende dochter. Zorgen over geld maakte de Apeldoornse Annelie (52) – haar naam is gefingeerd - zich niet. Het pensioen van haar man, met wie ze ná zijn pensionering in het huwelijk trad, zorgde ervoor dat ze een ‘lekker’ leventje konden leiden. Tot die dag in januari vorig jaar, toen haar man plotseling overleed. Zijn pensioen werd niet meer overgemaakt, omdat het paar pas was getrouwd toen hij al met pensioen was. En er waren ook nog schulden. Zelf heeft ze geen inkomsten, waar moet ze haar woonlasten en boodschappen van betalen als er geen geld meer binnenkomt?