Man raakt in Hoenderloo gewond bij val van paard

Pas op de plaats bij woon- en zorgcen­trum Talma Borgh in Apeldoorn na coronabe­smet­tin­gen

9 december Woon- en zorgcentrum Talma Borgh in Apeldoorn is getroffen door corona. Er is een streep gezet door groepsactiviteiten als ook het nuttigen van een kopje koffie of de maaltijd in het restaurant. Maatregelen die Talma Borgh in Apeldoorn neemt nu drie bewoners en twee medewerkers positief zijn getest.