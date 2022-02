Man raakt zwaargewond bij steekpartij in Apeldoorn: dader nog voortvluchtig

Kans op huurwoning in Stedendrie­hoek wordt rap kleiner, verschil­len tussen plaatsen

Het aantal mensen in de Stedendriehoek dat op zoek is naar een sociale huurwoning is hard gestegen. Daar staat tegenover dat er nauwelijks meer woningen beschikbaar komen. Het logische gevolg: een fors dalende kans op succes. Hoewel er verschil is tussen plaatsen.

7 februari