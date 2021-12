Man raakt zwaargewond bij val op dak van Samen055 in Apeldoorn

Wéér een autobrand in Apeldoorn, maar is er een verband?

En dat is drie... In Apeldoorn vloog er vanochtend alweer een auto in de fik. De derde autobrand al deze week. Na de Faunastraat en Cort van der Lindenstraat was nu de Valeriuslaan aan de beurt. Wat is er toch aan de hand? Slaat een pyromaan zijn slag?

11 december