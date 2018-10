Man rijdt zonder rijbewijs door Apeldoorn, 'maar ik heb toch mijn theorie?'

'Communica­tie bij grote branden is een zooitje'

10:50 De overlegstructuur bij grote incidenten als de brand bij Stella Fietsen in Nunspeet moet véél simpeler. Dan kunnen mensen sneller in veiligheid worden gebracht. Dat stelt Ira Helsloot, autoriteit op het gebied van crisisbestrijding, naar aanleiding van het evaluatieverslag van de brand in Nunspeet, in juli dit jaar.