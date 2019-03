Man slaat groenmedewerker in Apeldoorn op het hoofd

Het slachtoffer is een medewerker van een groenbedrijf, die met een aantal collega's langs de straat aan het werk was. Hij was in de weer met een kruiwagen toen hij plots herhaaldelijk op het achterhoofd werd geslagen. Omstanders wisten de aanvaller in bedwang te houden tot de politie ter plekke kwam. Hij is meegenomen naar het politiebureau. De man wordt verdacht van zowel mishandeling als vernieling. Wat de toedracht was van de aanval, is niet bekend.

De aanhouding trok veel bekijks van buurtbewoners.