Man steekt in Apeldoorn (verkeerde) auto in brand na geruchten over misbruik van zijn zusje

Geruchten dat een bewoner van de Kwartelweg in Apeldoorn zijn zusje misbruikte, waren de aanleiding voor een 24-jarige man een auto in de brand te steken. Volgens de officier van justitie was er hierbij levensgevaar voor twee bewoners. Ze eiste 18 maanden cel waarvan een halfjaar voorwaardelijk.

Een vriend vertelde Apeldoorner Ayoub C. op 11 september vorig jaar dat zijn jongste zusje in de prostitutie zat. En dat ze werd uitgebuit door een kennis van hem. C. ontstak in woede en reed meteen naar de woning van die vermeende uitbuiter. Een van de rechters vroeg of C. naar de woning ging om de familie-eer te redden. Daar had het niets mee van doen, zei hij. Zijn zusje had schulden en daar werd misbruik van gemaakt. ,,Ja, dan ga je iets doen om daar een stokje voor te steken.’’

Olie

Hij goot een jerrycan mengolie leeg over de motorkap van Renault Megane waarin hij die kennis wel eens had zien rijden. Er klonk een knal kort en een getuige zag hem wegrijden en noteerde het kenteken. Zo kwam de politie bij de verdachte terecht. De bewoonster werd tijdens de brand gewekt door een van haar zoons. Ze wachtten in angst in de tuin op de komst van politie en brandweer. Het vuur was snel geblust, maar het had ook over kunnen slaan naar de woning, aldus de brandweercommandant.

Verkeerde auto

Erg effectief was de wraak van C. niet. Want hij stak niet de auto van de vermeende uitbuiter in de brand, maar die van diens moeder. ,,Vuur is heel onvoorspelbaar. De gevolgen van een brandstichting zijn bijna nooit te overzien’', zei de officier van justitie. Ze baseerde haar eis voor een celstraf mede op het feit dat de brand naar de woning over had kunnen slaan. Naast de celstraf wil ze dat C. een jaar lang niet in de Kwartelweg mag komen en twee jaar lang geen contact met slachtoffers op mag nemen.

‘Beperkt’

Raadsvrouw Mariska Pekkeriet had het juist over een zeer beperkte brand. Er had wel heel veel moeten gebeuren om de brand op de woning over te laten slaan. Ze vond de honderd dagen die haar cliënt al vastzit, meer dan voldoende.