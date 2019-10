Man uit Apeldoorn (66) anderhalf jaar achter de tralies na jarenlange belastingfraude

Eis: 3 jaar cel tegen inbreker die in Apeldoorn opvallend veel sporen achterliet

13:51 Een inbreker die dit jaar actief is geweest in Apeldoorn liet opvallend veel sporen achter in de huizen die hij binnendrong. Niet alleen bloedsporen en speeksel op een leeggedronken bierfles, maar ook schoenen en een jas bleven achter. Het DNA dat van alles is veiliggesteld wees allemaal naar T.P., die geen vaste woonplaats heeft. Het Openbaar Ministerie eiste drie jaar cel tegen hem.