Man uit Apeldoorn opgepakt na vondst wapens en drugs in auto

Het ziekenhuis is na twee loodzware jaren nog niet klaar met corona: ‘We zetten ons schrap voor het najaar’

Het nieuwe normaal na corona lijkt op het oude normaal, maar binnen ziekenhuismuren wordt dit niet zo ervaren. Wachtlijsten lopen op, ziekteverzuim blijft hoog en er is angst voor een nieuwe golf in het najaar. Zeven medewerkers van Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen vertellen. ,,Deze crisis heeft een open einde.”

21 mei