Man uit Apeldoorn verdacht van illegale verkoop grijze roodstaartpapegaaien

Een papegaai kopen zonder geldige papieren kan een duur geintje zijn. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en politie starten een strafrechtelijk onderzoek naar een man uit Apeldoorn die grijze roodstaartpapegaaien zou hebben verkocht. De populaire papegaaiensoort wordt al jaren gehouden, maar is in het wild door illegale vangst en smokkel ernstig bedreigd. Meerdere personen hadden pech met hun vogel en moesten de van de Apeldoorner gekochte grijze roodstaartpapegaai inleveren.

NVWA heeft drie grijze roodstaartpapegaaien in beslag genomen omdat de eigenaren geen geldig certificaat hadden. Eigenaren moeten kunnen aantonen dat het dier legaal verkregen is. De papegaaiensoort wordt zo ernstig bedreigd dat de vogel sinds 2017 een strengere beschermde status heeft. Wie sindsdien een grijze roodstaartpapegaai wil houden en verkopen moet een zogeheten EU-certificaat hebben. De man uit Apeldoorn had deze niet meegegeven bij de overdracht van de vogel.

,,Goedwillende mensen kunnen zo betrokken raken bij illegale handel”, vertelt Lex Benden, woordvoerder van Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. ,,Vogelbezitters moeten kunnen aantonen dat ze de vogel legaal hebben gekregen of voor 2017 al hadden. Dit kan aangetoond worden met een aankoopbewijs, foto of rekening van de dierenarts. Als mensen dit niet kunnen kan in het ergste geval het dier in beslag genomen. Voor de overdracht van het dier heb je een certificaat nodig. Anders is de verkoop en aankoop illegaal, terwijl de vogel niet illegaal hoeft te zijn.”