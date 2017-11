Man uit Epe (45) mixt alcohol, cocaïne, amfetamine en gaat rijden

video Actie voor verbod lijkenexpo Apeldoorn

13:18 Fascinerend is de tentoonstelling Real Human Bodies zeker. Maar wat als de lijken, die tot en met vandaag worden geëxposeerd in Omnisport in Apeldoorn, op duistere wijze zijn verkregen? Zou je dan nog wel geld neer willen tellen voor een entreekaartje?