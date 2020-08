Man uit Heerde 6 jaar de cel in voor steekpartij na auto-inbraak in Apeldoorn

Aron (13) haalt internatio­na­le kunst naar Apeldoorn

30 augustus Die saaie fietstunnel in Apeldoorn is een prachtplek voor street-art en graffiti, dacht Aron Deij (13). Hij trommelde daarom ruim vijftien kunstenaars uit binnen- en buitenland op. Vandaag kwamen ze in actie, en dat trok veel bekijks.