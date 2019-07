Man uit Twello (42) komt om bij ongeluk in Neede

Dan staat er uit het niets een koe op de weg. Tja, wat doe je dan?

10:09 Deze week veroorzaakte een koe op de A50 bij Beekbergen de nodige paniek. Een paar dagen later moeten automobilisten op diezelfde rijksweg bij Vaassen opnieuw vol op de rem, ditmaal vanwege een reebok. Wat is wijs om te doen als automobilist: remmen of er achteraan rijden?