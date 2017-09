Man van de details, Drago Pečenica, exposeert op vijf plekken

Konijnensporen in de sneeuw of schaduwen op rietstengels. Kunstenaar Drago is een man van de details. ,,Mijn vrouw zegt soms dat ik gek ben dat ik zoveel details schilder."

Voor een groot schilderij vraagt de Nijkerkse kunstenaar Drago Pečenica (55) 30.000 euro. Het kost hem naar schatting 1.000 uur werk om de vele details in zijn landschappen te schilderen. Er is vraag naar het werk, want Pečenica is landelijk doorgebroken. In Nijkerk opent op 2 september een jubileumtentoonstelling, 25 jaar in Nederland, 35 jaar kunstenaar. Vijf vragen aan de kunstenaar.

Hoe komt het dat fijnschilderkunst zo in trek is op dit moment?

,,Het is een kunstvorm die lange tijd in Nederland minder geliefd was. Men vond het niet modern of vernieuwend. En het had iets te maken met Hitler, die schijnt gezegd te hebben dat alleen realistische kunst echte kunst is. Nederlandse kunstenaars van na de Tweede Wereldoorlog hebben zich daartegen afgezet. In Engeland is realistische kunst al wel heel lang populair. De laatste jaren groeit de belangstelling in Nederland. Denk aan Henk Helmantel. Vanaf 1 september exposeer ik een paar van mijn schilderijen in zijn museum. Geachte Collega's heet de tentoonstelling. Allemaal Realisten. Dit najaar heb ik exposities op vijf verschillende plekken.''

Hoe lang duurt het maken van een schilderij?

,,Aan de grotere schilderijen, 60 bij 40 centimeter, werk ik 1.000 uur, schat ik. De kleinste, zes bij negen centimeter, vragen twee of drie dagen. Ik werk op wit scraperboard met gouacheverf, een techniek die ik zelf heb uitgevonden, ik ben volgens mij de enige in de wereld die zo werkt. Met een mes kras ik verf weg. Ik hou ervan om details aan te brengen, die mensen niet meteen zien. Bijvoorbeeld konijnensporen in de sneeuw, of grassprieten op een dak. Of allemaal verschillende schaduwen op rietstengels. Mijn vrouw zegt soms dat ik gek ben dat ik zoveel details schilder. Maar ik wil graag dat mensen steeds nieuwe dingen in mijn schilderij kunnen ontdekken.''

Waarom schilder je vaak knotwilgen?

,,Die bomen lijken op mij. In 1992 ben ik naar Nederland gevlucht met mijn vrouw en dochter toen het oorlog was in Bosnië. In Oosterbeek zaten we in een asielcentrum. Daar zag ik voor het eerst knotwilgen. Ik voelde verwantschap met deze bomen, zo kaal geknot en teruggebracht tot de kern. Bij mij was alles weggevallen, ik had niks meer en wist niet wat er van het leven moest worden. Maar ik probeerde positief te zijn, misschien moest ik door deze loutering heen. Net als die bomen kan ik weer gaan bloeien. Mijn uitgangspunt is: zoals je denkt, zo is je leven.''

Waarom kost een schilderij van Drago Pecenica 30.000 euro, dat kan toch bijna niemand betalen?

,,De kleinere schilderijtjes zijn niet duur. Iedereen kan een paar honderd euro betalen. Het grote werk maak ik vooral voor exposities. Om een rem te zetten op de verkoop daarvan, heb ik de prijs hoog gemaakt, anders zijn ze weg en kan ik geen tentoonstellingen houden. Maar soms verkoop ik er toch een, want er zijn liefhebbers voor. Vorig jaar nog. Toen ik bij het Nederlands Dagblad exposeerde zag ik een man met zijn neus bijna tegen een schilderij staan. Hij huilde van ontroering. Ik heb ook meegemaakt dat een vrouw flauwviel toen ze een schilderij van me zag.''

Komt er een boek?

,,Tijdens de opening van de tentoonstelling in het Museum Nijkerk op 2 september wordt mijn derde boek gepresenteerd. Het heet Boom van het leven. Voorop staat een knotwilg die door de bliksem in tweeën is gespleten. Die symboliseert mijn leven. Eerst Joegoslavië, nu Nederland. De takken zijn uitgelopen, want de boom leeft.''