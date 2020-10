Man vrijgesproken van brute verkrachting in Apeldoorn: ‘Geen sprake geweest van dwang’

Sinter­klaas of kerstinko­pen doen via buitenland­se webshops? Let wel op, waarschuwt de Douane

7 oktober Om te zorgen dat de sinterklaas- en kerstcadeaus dit jaar wél op tijd op de mat liggen, is meer dan de helft van de Nederlanders alvast begonnen met de online inkopen. En dat doen we steeds vaker in Chinese of Amerikaanse webshops. Vooral internetters uit Overijssel shoppen geregeld buiten de EU. Maar niet al die koopjes mogen zomaar worden ingevoerd, daarom start de Douane een campagne.