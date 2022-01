Man zwaait dreigend met ‘koksmes’ in toch al onrustige buurt in Apeldoorn

Politie oefent met 4 busjes, prikstok­ken en een hond bij de ‘mysterieu­ze kuil met schep’ in Schalkhaar

De forensische politie zoekt wederom met prikstokken en een hond in het bos rond de ‘mysterieuze kuil met schep’ in Schalkhaar. De kuil werd eind 2021 ontdekt en toen door de politie in verband gebracht met de verdwijning van Ercan Özturk (29) uit Apeldoorn, die al sinds 28 maart 2021 spoorloos is.

27 januari