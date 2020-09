Mannen gingen direct na vrijlating uit politiecel op strooptocht in Apeldoorn

Ze hadden de deur van het politiebureau in Apeldoorn nog niet achter zich dichtgeslagen, of twee mannen uit Harderwijk trokken een spoor van diefstallen. Een inwoner van Apeldoorn betrapte een van hen in zijn garage en werd daar belaagd met zijn eigen bezemsteel. Op de oprit stonden twee gestolen elektrische fietsen, met in de tassen aan het stuur de buit van andere insluipingen of inbraken.

Maandag eiste de officier van justitie in Zutphen een jaar cel tegen A.B. (24) voor vijf zaken en zestien maanden tegen W.H. (31), die er twee meer op zijn kerfstok zou hebben.

Verdachte situatie

Het verhaal begint in de nacht van 21 maart, als de politie in Harderwijk melding krijgt van een ‘verdachte situatie’. Ze treft de beide mannen, afkomstig uit het Asielzoekerscentrum in Harderwijk, verstopt achter een auto aan. Ze hebben een bigshopper bij zich met inhoud: kleding, brillenkokers, een fles wijn, een Lifehammer en glassplinters. Afkomstig van een auto-inbraak kort ervoor.

Voor in de avond van dezelfde dag worden de mannen heengezonden. Twee uur later moet de politie in Apeldoorn op pad, na melding van een man die in zijn garage in de buurt Driehuizen een sigaretje wilde roken en er een ongenode gast treft. Die gaat er zwaaiend en dreigend met een bezemsteel vandoor, terwijl de bewoner een stofzuigerslang grijpt. De indringer moet H. geweest zijn, volgens het Openbaar Ministerie. Hij wordt kort erna in de buurt opgepakt.

Zijn maat B. wordt op de oprit aangetroffen bij de gestolen e-bikes. Alsmede in tassen de buit uit de garage: een pakje zware shag, modelauto’s, sigaren, een mondharmonica en wat kleingeld. En andere spullen, afkomstig van nog drie inbraken diezelfde avond in Apeldoorn: kleding, diepvriesproducten en een pot pindakaas.

“Ik weet het niet”

In de rechtszaal reageren beide mannen bijna standaard op het voorhouden van het dossier: ‘Ik weet het niet’, luidt steeds de vertaling van de tolken. Ze zouden onder invloed van alcohol en pillen zijn geweest en daardoor aan geheugenverlies lijden. Toch biedt een van hen zijn verontschuldigingen aan, aan een van de gedupeerden die in de rechtszaal zit. En de ander zegt in zijn slotwoord: ‘Dit is de laatste keer dat ik voor problemen zorg.’

Hun raadslieden hebben weinig tot niets af te dingen op de bewijzen, ze vinden alleen een lagere straf beter, of tenminste een deel voorwaardelijk.