Mannen in de coronazorg kunnen in digitaal café hun hart luchten

Ben je een man en werk je in de coronazorg? Dan krijg je het net als al je zorgcollega's momenteel flink voor de kiezen. En juist mannen, weet Jaap Herforth (52) uit Apeldoorn, durven hun emoties en hun onzekerheden in bijzijn van vrouwen minder goed te tonen. ,,Ik kan me voorstellen dat het óók voor mannen in deze tijd soms wat teveel wordt. Het is fijn als ze hun hart kunnen luchten. Daarom begin ik met een digitaal café voor mannen in de coronazorg".

Als coach en mentor van onder meer Young Mentor, een klankbord voor mannen, weet Jaap Herforth dat mannen zich in groepen met louter seksegenoten veiliger voelen om hun emoties te delen. ,,Helaas is dat nog steeds zo. Mannen denken dat ze zich moeten bewijzen als er vrouwen bij zijn. Ze hebben niet geleerd te zeggen wat ze voelen. Ik begeleid mannen die zeggen dat ze daar wel klaar mee zijn. In mijn coach- en mentorgroepen merk ik dat mannen onderling beter in staat zijn hun emoties en gevoelens op tafel te leggen. Dat voelt als een soort opluchting voor ze”.

Nu de wereld in het teken staat van het coronavirus buffelen alle zorgmedewerkers maar door. ,,Mannen hebben sowieso in zijn algemeenheid de neiging maar door en door te gaan. Ze willen een lange adem hebben. En pas als ze tegen de grens aanlopen of erover heen zijn, trekken ze aan de rem. Vrouwen tonen hun gevoelens eerder. Ik geloof absoluut dat er in de zorg, zeker nu, een vangnet is voor zorgverleners waar ze hun ei kwijt kunnen. Dat is ook prima. Mijn digitaal café is daar geen concurrent van".

Inchecken wanneer ze maar willen

Herforth kan zich namelijk ook voorstellen dat er mannen zijn die het wel even fijn vinden hun hart te luchten en hun zorgen en emoties te delen met andere mannen in het werkveld die nu in de coronazorg werken. ,,Dan kunnen ze inchecken in het digitaal café, dat ik elke dinsdagavond van 19 tot 21.00 ga draaien. Mannen kunnen daar delen wat de coronacrisis met hen doet. Ze kunnen in die twee uur inchecken wanneer ze willen, vanuit huis of zelfs eventjes vanaf het werk iets delen of vragen. Ik leid het gesprek in goede banen. En niet onbelangrijk, het café is gratis en vrijblijvend".